شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": السماح للمنشآت الفندقية بالعمل بكامل طاقتها يؤكد دعم الدولة للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تحية شكر وتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على جهودها الكبيرة وتقديمها كافة أوجه الدعم لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا العالمية التى خلفت آثارا سلبية على السياحة عالميا.

وأكدت على، فى تصريحات لها، أن قرار السماح للمنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والأتوبيسات والمراكب السياحية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية ممتاز وله إيجابيات كثيرة على قطاع السياحة ويأتى فى ضوء حرص الدولة ومساندتها للقطاع السياحي والفندقي على تجاوز هذه الأزمة، لأن الفنادق كانت تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب، أن هذا القرار يؤكد نجاح الدولة بجميع مؤسساتها في إدارتها لأزمة كورونا، الأمر الذي كان له مردود إيجابي قوي فى عودة حركة السياحة الخارجية لمصر، موضحة أن عودة العمل بكامل الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية يأتى مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها فى هذا الشأن.