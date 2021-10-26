شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى: إلغاء الطوارئ عهد جديد.. والمصريون قادرون على تحمل المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ يمثل عهدًا جديدًا للاستقرار والثقة بالنفس، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو من وضع مقدمات اتخاذ هذا القرار؛ بعدما اختار طريقه خلال السنوات الماضية وتقدمه تجاه هذا الطريق.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية، اليوم، الثلاثاء، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، أن هذا القرار مثل التخلص من أعباء الماضي، والتوقيت كان له مقدمات أبرزها الإعلان عن تشكيل الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والدخول في إجراءات تنفيذية من شأنها إعلاء قيمة الفرد والمواطن.

وأكد السفير محمد العرابي، على إن مصر خلال الفترة الأخيرة، قدمت حزمة واسعة من مفاهيم حقوق الإنسان بداية من مشروع حياة كريمة، وحق العلاج وتطوير التعليم والإسكان والطرق؛ كل هذا يمثل بنية تحتية لحقوق المواطنة، وحاليًا يمكننا التحرك بحرية أوسع دون تقييد، وقانون الطوارئ كان ينطبق على جماعات معينة تم تحييدها والقضاء عليها.

ولفت السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المصريين لم يتم تقييدهم خلال تطبيق قانون الطوارئ، وحاليًا نحن نتخلص من أعباء الماضي، والعالم الخارجي كان مهتمًا بمصر (أوضاعها واستقرارها)، مؤكدًا أنه خلال زياراته الخارجية كان يتلقى تساؤلات عن توقيت إلغاء العمل بقانون الطوارئ، موضحا أن الشعب المصري قادر على تحمل مسئولية اتخاذ مثل هذا القرار.