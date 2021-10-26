شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ زكى القاضى لاختياره بلجنة التثقيف بالهيئة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثلاثة من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى بالهيئة الوطنية للصحافة.

وضم التشكيل الجديد للجنة الشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية والمتحدث الإعلامي للتنسيقية رئيسا، وعضوية صابرين حجازي، وزكي القاضي، أعضاء التنسيقية كأعضاء جدد.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزملاء الثلاثة دوام التوفيق والسداد في خطواتهم المقبلة.