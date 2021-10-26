شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات بمجلس الشيوخ لمساعدة الحكومة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضي، حسبما أكد النائب أبو الفتوح محمد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وقال أبو الفتوح محمد لـ"الخليج 365": "ناقشنا اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتسم بمحتويات رائعة"، مضيفا: "شئ رائع أن الدولة تلزم نفسها بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان منطلقة من رؤية شاملة، بحيث تضمن تكامل حالة حقوق الإنسان في الدولة وعدم إغفال أى حق من حقوق الإنسان، سواء حق سياسي أو اجتماعى أو اقتصادى وفى كل المجالات والفئات سواء الأطفال أو المرأة أو ذوى الإعاقة".

وتابع:" نقاش اللجنة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء كان مصبا عن كيفية مساعدة الحكومة فيما التزمت به في مجال حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان فيها مشتملات وتحتاج إلى نقاش عميق حتي يكون إسهام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إسهاما حقيقا يرقى إلى مستوى المسئولية.



اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ (1)



اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ (3)



اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ (4)



اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ (5)