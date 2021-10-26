شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للموارد الأحيائية يبت فى طلبات الترخيص خلال 60 يوما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ أمس، بالإجماع على المادة مادة 22 دون إدخال أي تعديلات من مشروع قانون" تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".

كما جاءت من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تنص على التالى:

يلتزم الجهاز بالبت فى طلبات الترخيص خلال 60 يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فى الطلب بمثابة رفضه، ويجب على الجهاز الحصول على موافقة الجهات المعنية فى حالة إصدار التراخيص بأي المناطق الاستراتيجية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

يخطر الجهاز طالب التراخيص بالقرارات المتعلقة بالترخيص على عنوانه المختار فى طلبه باستخدام إحدى الوسائل التى تحددها اللائحة التنفيذية وكذا نشرها على موقعه الرسمى على شبكة المعلومات الدولية"الانترنت".