رويترز: 12 سفيرًا سودانيًا يعلنون رفضهم للخطوات الأخيرة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن مصدر دبلوماسي الثلاثاء عن أن سفراء السودان في 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا رفضوا في بيان مشترك الخطوات العسكرية الأخيرة التي حدثت في السودان أمس الاثنين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، أن 12 من سفراء السودان وقعوا على بيان مشترك بينهم سفراء الخرطوم لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا.

وذكر البيان أن السفراء ينحازون إلى جانب المقاومة الشعبية للإجراءات الأخيرة.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان مشيرًا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.