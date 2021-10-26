ضبط عاطلين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوات الأمن بدمياط، القبض على عاطلين مطلوبين على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، في حملة موسعة شنتها على قرية الشعراء في مركز دمياط.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على و"س.و"، "ع.ع"، و"خ.م" عاطلان، بعد أن كشفت التحريات عن تورطهما في بيع المواد المخدرة للزبائن في نطاق القرية.

وصدرت في وقت سابق، أحكام قضائية بشأن المتهمين، لاتجارهما في المواد المخدرة، وحرر بذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لمحاكمتهما.​