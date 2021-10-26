ولي العهد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد. وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



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