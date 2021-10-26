الجيش الإسرائيلي يعلق تدريبات الكوماندوز البحري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2021 6:37 مساءً

علّق جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبات وحدة الكوماندوز البحري في أعقاب سلسلة من الحوادث، وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء.

وأشارت صحيفة “معاريف” إلى “سلسلة من الحوادث الخطيرة” التي شهدتها تدريبات وحدة الكوماندوز البحري التابعة لجيش الاحتلال “شاييطيت 13″ خلال الشهرين الماضيين، بسبب ما وصف بـ”إهمال شروط السلامة”.

وكشفت الصحيفة عن حادثتين وقعتا مؤخرا؛ حيث بُتر إصبع مجندة خلال تدريب لـ”شاييطيت 13″ أجري قبل حوالي شهر، وفي حادث آخر، لحقت أضرار جسيمة بسفينتين بحريتين للمناورة والتمويه إثر حادث تصادم انتهى دون وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بعد شهرين فقط من وقوع حادث آخر أصيب فيه جندي بجروح خطيرة، نتيجة حريق اشتعل خلال عمله على سفينة حربية للاحتلال، بسبب تسريب البخار من أحد خزانات الوقود.

ووفقا للصحيفة، فإن جيش الاحتلال أجرى تحقيقات داخلية في الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق. وخلص إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تتعلق بالأوامر التي يتلقاها عناصر الشعبة الفنية في “شاييطيت 13″، وذلك في أعقاب تحقيقات مستقلة أجريت بالتوازي بواسطة محققي الشرطة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات في الحادثة التي شهدت بترا جزئيا لإصبع إحدى المجندات، انتهت إلى وجود أوجه قصور وسلوك مخالف للإجراءات المقبولة في الوحدة.

وفي تعليقه، قال جيش الاحتلال إنه “يتعامل مع هذه الأحداث على محمل الجد”، وأن تعليق التدريبات جاء لـ”إعادة تحديث إجراءات السلامة”.