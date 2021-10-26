أردوغان وعلييف يحضران مراسم تدشين مطار دولي جديد في إقليم قره باغ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان إلى مدينة فيزولي بإقليم قره باغ حيث حضرا مراسم تدشين المطار الدولي الجديد.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مراسلها أن طائرة الرئيس التركي هبطت في مطار فيزولي اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الرئيس الأذربيجاني استقبله في المطار حيث قاما معا بقص الشريط الذي يرمز إلى افتتاح الميناء الجوي.

وأبلغ علييف أردوغان بسير أعمال البناء التي شارك فيها الجانب التركي أيضا.

وبدأ المطار الذي تم وضع أول حجر أساس له في 14 يناير من العام الجاري استقبال الطائرات قبل عدة أشهر من افتتاحه الرسمي. وجرى أول تحليق تجريبي باستخدام هذا المطار في 22 أغسطس الماضي. ويبلغ طول المدرج 3 كيلومترات وعرضه 60 مترا. والمطار قادر على استقبال 200 راكب في الساعة.

يذكر أن مدينة فيزولي انتقلت إلى سيطرة أذربيجان أثناء النزاع المسلح الأخير في إقليم قره باغ في الخريف الماضي.