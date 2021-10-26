البحرين توافق على تسهيل إجراءات نقل الإقامة وتجديدها للمغتربين اليمنيين

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

وافقت مملكة البحرين على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل إجراءات نقل الإقامة وتجديدها وسماح للمغتربين اليمنيين في زيارة أقاربهم، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.



وذكرت الوكالة أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة البحريني راشد بن خليفة أبدي تفهمه لطلب سفير اليمن لدى بلده علي الاحمدي الذي اطلعه على أوضاع الجالية اليمنية وإجراءات تسهيل معاملاتها من حيث نقل الإقامة وتجديدها وتسهيل زيارة أقاربهم.

وتابعت أن المسؤول البحريني تعهد بتوجيه الجهات المختصة لتسهيل معاملات اليمنيين وفقاً للأنظمة السارية في مملكة البحرين.

وبحث الجانبان إجراءات اعادة زيارة المقيمين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة على ما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد