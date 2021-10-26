البيت الأبيض يؤكد أن بايدن يلتقي ماكرون الجمعة في روما

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في روما، قبيل قمة مجموعة العشرين.



لم يُعطِ سوليفان مزيداً من التفاصيل حول اللقاء الذي سيُعقد قبل بدء قمة رؤساء دول وحكومات الدول الكبرى في العالم في العاصمة الإيطالية.

وستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر بسبب شراكة استراتيجية أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وأثارت هذه الشراكة التي سُمّيت "أوكوس" غضب فرنسا بعدما أدت إلى فسخ كانبيرا عقد شراء غواصات فرنسية. ومذاك تحاول واشنطن تدوير الزوايا.

ودفعت الأزمة بالرئيسين الأمريكي والفرنسي إلى إجراء محادثتين عبر الهاتف خلال الأسابيع الأخيرة. وتزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس باريس في نوفمبر.

تسعى فرنسا خصوصاً للحصول على بركة الأمريكيين لخلق دفاع أوروبي فعلي، وهو مشروع يهمّ الفرنسيين كثيراً، إلا أنه لم يتبلور بعد رغم إطلاقه منذ ثلاثين عاماً.

وسيلتقي أيضاً بايدن البابا فرنسيس وكذلك رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي الجمعة، وفق سوليفان.

في المقابل، لم يكشف سوليفان عن اللقاءات الثنائية الأخرى التي سيعقدها الرئيس الأمريكي في روما، ثمّ في غلاسكو حيث سيشارك في المؤتمر الدولي حول المناخ كوب26.