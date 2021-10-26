انت الان تتابع خبر الانتخابات ومبادرة السكن ومشكلة المياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = واشنطن ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الانتخابات،، وتتوعد بمعاقبة مستهدفي مصالحها في العراق.
= المفوضية توصي برد عشرات الطعون الجديدة،، وتعلن شمول أكثر من ثمانمئة محطة بالعد اليدوي.
= بارزاني يعد قلة المشاركة بالانتخابات رسالة رفض للطبقة السياسية،، والصدر يتحدث عن سياسة الحكومة المستقبلية.
= الحكومة تؤكد استمرار العمل بمشروع داري السكني،، والموارد تعالج مشكلة شح المياه بحفر الابار.
= بارزاني يعد قلة المشاركة بالانتخابات رسالة رفض للطبقة السياسية،، والصدر يتحدث عن سياسة الحكومة المستقبلية.
= الحكومة تؤكد استمرار العمل بمشروع داري السكني،، والموارد تعالج مشكلة شح المياه بحفر الابار.