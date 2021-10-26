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الانتخابات ومبادرة السكن ومشكلة المياه في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = واشنطن ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الانتخابات،، وتتوعد بمعاقبة مستهدفي مصالحها في العراق.
= المفوضية توصي برد عشرات الطعون الجديدة،، وتعلن شمول أكثر من ثمانمئة محطة بالعد اليدوي.

= بارزاني يعد قلة المشاركة بالانتخابات رسالة رفض للطبقة السياسية،، والصدر يتحدث عن سياسة الحكومة المستقبلية.


= الحكومة تؤكد استمرار العمل بمشروع داري السكني،، والموارد تعالج مشكلة شح المياه بحفر الابار.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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