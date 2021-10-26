= بارزاني يعد قلة المشاركة بالانتخابات رسالة رفض للطبقة السياسية،، والصدر يتحدث عن سياسة الحكومة المستقبلية.

= المفوضية توصي برد عشرات الطعون الجديدة،، وتعلن شمول أكثر من ثمانمئة محطة بالعد اليدوي.

بغداد - ياسين صفوان - = واشنطن ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الانتخابات،، وتتوعد بمعاقبة مستهدفي مصالحها في العراق.

انت الان تتابع خبر الانتخابات ومبادرة السكن ومشكلة المياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية