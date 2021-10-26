انت الان تتابع خبر الكشف عن مفاجأة تخص 'ميسي' في سان جرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-26 | 17:40
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قال اللاعب الدولي السابق تييري هنري إنه يشعر وكأن ليونيل ميسي "معزول" في فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي.
وذكر الزميل السابق لميسي في برشلونة، بحسب "RMC Sport": "إنه (ميسي) معزول، ويلعب الكرة بشكل أقل"، مضيفا "لن أقول إنه حزين، لكنه معزول".
وتابع: "لا يقدم ميسي الإضافة المرجوة في الجهة اليمنى.. في المنتصف، يمكنه ضبط إيقاع اللعب".
وأوضح هنري: "يجب إيجاد صيغة ما لجعل مبابي ونيمار وميسي يلعبون معا".
وتابع: "لا يقدم ميسي الإضافة المرجوة في الجهة اليمنى.. في المنتصف، يمكنه ضبط إيقاع اللعب".
وأوضح هنري: "يجب إيجاد صيغة ما لجعل مبابي ونيمار وميسي يلعبون معا".
وأردف قائلا: "من الواضح أنه عندما تكون منعزلا، فلن يكون لك تأثير في الفريق، ثم أنك تلمس الكرة بشكل أقل".
وقال تييري، الذي لعب مع ميسي لمدة ثلاث سنوات في برشلونة من 2007-2010، إن الفريق الباريسي يجب أن يستفيد أكثر من ميسي، مقارنة مع التركيز على الشاب الفرنسي كيليان مبابي.
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