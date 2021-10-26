السعودية تحبط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر في حاوية للعنب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إحباط ما وصفته بأنه ”مخطط إجرامي“ لتهريب أكثر من خمس ملايين قرص مخدر داخل حاوية لفاكهة العنب.

وذكرت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر، أن المخطط الإجرامي كان يهدف ”لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي“.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع فيديو أوردت فيه بعض التفاصيل حول العملية الأمنية السعودية، التي أدت إلى القبض على المتورطين.