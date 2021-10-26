شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البطريرك الماروني الراعي يستهجن استدعاء "جعجع" دون غيره في تحقيقات أحداث بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم الثلاثاء، إنه يستهجن استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن أحداث بيروت الأخيرة.



وأضاف في مؤتمر صحفي أن ”لبنان يريد قضاء حرا ومستقلا، وليس طائفيا“.

وكان مصدر مقرب من حزب القوات اللبنانية المسيحي، قد أعلن في وقت سابق، أن المخابرات العسكرية طلبت من زعيم الحزب تقديم شهادته، غدا الأربعاء، حول أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت، والتي عرفت بـ“أحداث الطيونة“