شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يؤازر "المصرى القاهرى" قبل مباراتهم المرتقبة بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعضو النادى المصري القاهري، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري القاهري لمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم قبل المباراة الهامة والمرتقبة بدوري القسم الرابع أمام فريق شرق حلوان وتقديم الدعم لهم.

وأعرب النائب محمد تيسير مطر عن سعادته بزيارة النادي ومؤازرة الفريق الأول وحث اللاعبين على بذل قصارى الجهد في المباراة المرتقبة لهم بالدوري.

وكان في استقبال النائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذى والجهاز الفني والإداري لكرة القدم، وتم التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين وإدارة النادي.

وأعرب الكابتن حمزة إسماعيل المدير الفني للفريق عن امتنانه الشديد بهذه الزيارة، وقال إن النائب محمد تيسير مطر كعضو للنادى حريص وبشدة على تقديم يد العون لناديه وسيقدم الفترة المقبلة الكثير للنادي.