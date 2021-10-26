منذ بداية الجائحة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ "كورونا"

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء بعدما سجلت 1106 حالات وفاة بفيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 232 ألفا و775حالة وفاة.



و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الاصابات اليومية شهدت بدورها انخفاضا عبر تسجيل 36446 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس الذي شهد 37930 إصابة ليصبح إجمالي عدد الحالات 8 ملايين و315 ألفا و19 إصابة مع تماثل 26973 مريضا للشفاء منذ أمس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 7 ملايين و213 ألفا و 584 شخصا.