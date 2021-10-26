شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: المملكة تقود العالم وإيران تزرع الموت والدمار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بدور المملكة في قضايا التغير المناخي، فيما انتقد دور إيران في زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضى والدمار بالمنطقة. وكتب “الإرياني” عبر تويتر: “بينما تتبنى المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لحشد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي، تنشئ إيران الميليشيات الطائفية وتهرب السلاح وتزرع الألغام لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي”. وتابع وزير الإعلام اليمني، قائلًا: “مقارنة تختصر الكثير بين من يعمل لخير الإنسانية، ومن ينشر الفوضى والإرهاب في العالم”.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني: المملكة تقود العالم وإيران تزرع الموت والدمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.