اعتراض 846 مهاجرا قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع

طرابلس: تم انقاذ أو اعتراض 846 مهاجراً، من بينهم 64 سيدة و47 قاصراً، خلال الأسبوع الأخير قبالة السواحل غرب ليبيا، وإعادتهم مرة أخرى للبلاد، وذلك وفقاً لما أعلنته منظمة الهجرة الدولية الإثنين.

وأعلنت المنظمة في بيان أن نحو 7 قوارب غادرت من العاصمة الليبية طرابلس، ومدينتي زوارة والماية الساحلتين (غرب البلاد) خلال الفترة بين 17 و23 أكتوبر (تشرين الأول( الجاري، حيث كانت تجمل على متنها أكثر من مئات المهاجرين.

ومنذ بداية العام الجاري، تم اعتراض أكثر من 27 ألفاً و500 شخص، من بينهم ألف و19 قاصراً، في طريق الهجرة وسط البحر المتوسط، حيث كانوا يحاولون السفر بطريقة غير شرعية إلى أوروبا على متن قوارب تديرها عصابات متوغلة في غرب ليبيا، وفي تونس.

كما كشفت منظمة الهجرة أيضاً أن 497 شخصاً قد لقوا مصرعهم، بالإضافة لاختفاء 705 آخرين، خلال نفس الفترة.