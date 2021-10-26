انت الان تتابع خبر بينها العراق.. إسرائيل تتهم إيران بالسعي لنصب صواريخ في 3 دول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تقارير استخبارية تشير إلى أن إيران تسعى لنصب صواريخ في 3 بلدان عربية لمواجهة إسرائيل.
وحسب معلومات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في إسرائيل، فإن "إيران تسعى لنصب صواريخ أرض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى لمنع الغارات الإسرائيلية".
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية".
كما ذكرت تقارير أخرى أن "الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران".
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية".
كما ذكرت تقارير أخرى أن "الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران".