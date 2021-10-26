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بينها العراق.. إسرائيل تتهم إيران بالسعي لنصب صواريخ في 3 دول

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بغداد - ياسين صفوان - قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تقارير استخبارية تشير إلى أن إيران تسعى لنصب صواريخ في 3 بلدان عربية لمواجهة إسرائيل.
وحسب معلومات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في إسرائيل، فإن "إيران تسعى لنصب صواريخ أرض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى لمنع الغارات الإسرائيلية".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية".


كما ذكرت تقارير أخرى أن "الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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