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وفاة 4 أطفال وإنقاذ 22 بعد غرق قارب لمهاجرين قبالة اليونان

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بغداد - ياسين صفوان - قضى أربعة من أطفال المهاجرين غرقا أثناء محاولتهم العبور من تركيا إلى اليونان بعدما غمرت المياه قاربهم الذي كان يقل نحو 27 شخصا.
وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس إن أعمار الأطفال تتراوح بين 3 إلى 14 عاما، وأضاف أنه تم إنقاذ 22 آخرين ويعتقد أن شخصا واحدا فقد، دون أن يكشف على الفور عن جنسياتهم.

وكتب الوزير عبر "تويتر" "هذه حقيقة استغلال عصابات إجرامية للمهاجرين في إيجه".


وظهر حطام القارب قبالة جزيرة تشيوس اليونانية، حيث شاركت طائرتان وعشرة زوارق في عملية الإنقاذ.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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