السعودية.. احباط محاولة تهريب اكثر من 5 ملايين قرص مخدر

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر، أن "المخطط الإجرامي كان يهدف لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي".

وأشارت الداخلية إلى أنها "ضبطت الكمية المذكورة من المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأنها قبضت على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة"، موضحة ان "المتورطين هم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية".



وأكدت أنه "تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة".