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بابل.. القبض على شبكة لتجارة المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ستة متهمين بتجارة المخدرات ، بينهم إمرأه ، في سلسلة عمليات امنية وسط مدينة الحلة .
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبإسناد قوة SWAT تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين ، بينهم إمرأه، يعملون كشبكة لبيع المخدرات بقصد الاتجار وترويجها وسط مدينة الحلة ، تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أكثر من "6000" قرص مخدر نوع الكبتاجون و مادة الكريستال المخدرة وميزان الكتروني وأدوات تعاطي مختلفة".

واضافت ، ان "المفارز تحفظت على المواد المضبوطة اصولياً واقتادت المتهمين الى مركز التحقيق المعني لإكمال إجراءات التحقيق واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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