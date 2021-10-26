معالجة رمانة وعبوة 'شديدة الانفجار' في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمعالجة رمانة يدوية، وقنبلة مكونة من مواد شديدة الانفجار، في محافظتي النجف وبابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من معالجة رمانة يدوية في حي الجزائر الثانية خلف مدرسة دارك الاهلية اثناء مداهمة دار احد المتهمين بتجارة المخدرات، حيث تم القاء القبض عليهم، ومعالجة الرمانة وفق الاجراءات القياسية، في محافظة النجف".



وفي محافظة بابل، أوضح المصدر، أن "القوات الأمنية تمكنت من معالجة عبوة ناسفة تتكون من مادة شديدة الانفجار تقدر بـ (2) كغم موصلة بفتيل كورتكس قذيفة عيار (120ملم) عدد (4) ضمن ناحية الاسكندرية منطقة مويلحة الثالثة".

