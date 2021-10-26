اقامة البصرة تقبض على عدد من المخالفين الاجانب

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ملاكاتها القت القبض على ٢٩ شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

واشارت المديرية الى إن "جهودها مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين، وتهيب بالمواطنين الأعزاء بعدم إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون، والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".

