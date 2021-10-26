انت الان تتابع خبر اقامة البصرة تقبض على عدد من المخالفين الاجانب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المخالفين لقانون الإقامة في محافظة البصرة .
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ملاكاتها القت القبض على ٢٩ شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".
واشارت المديرية الى إن "جهودها مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين، وتهيب بالمواطنين الأعزاء بعدم إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون، والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".
واشارت المديرية الى إن "جهودها مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين، وتهيب بالمواطنين الأعزاء بعدم إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون، والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".