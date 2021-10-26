السعودية واليونان يبحثان فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت السعودية واليونان فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

واستعرض اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فرحب ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب الأخير عن سعادته بزيارة السعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان.

وحضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليونانية.

فيما حضر من الجانب اليوناني، نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجويانيس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيليني الصوراني، والمتحدثة باسم الحكومة اريستوتليتسا بلوني، ومدير المكتب الاقتصادي في الأمانة العامة لرئيس الوزراء ديموسثنيس اليكيوسوس باتليس.