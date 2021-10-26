دولة الإمارات وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بقطاع الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة و روسيا الاتحادية اليوم اتفاقية لتعزيز استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوثيق التعاون بين وكالتي الفضاء بالبلدين في العديد من المجالات.



وقع الاتفاقية سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وديمتري روغوزين المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وذلك على هامش المؤتمر الدولي للملاحة.

تتضمن الاتفاقية مجموعة كبيرة من مناحي التعاون الثنائي على مستوى المهمات الفضائية المأهولة وخدمات إطلاق المركبات الفضائية واتصالات الأقمار الاصطناعية وعلم الأحياء و الطب في الفضاء والمعدات والتقنيات الفضائية الجديدة، والتنظيم القانوني للأنشطة الفضائية.

و تتعاون وكالة الإمارات للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس" حسبما نصت الاتفاقية في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول للتحديات العلمية والتقنية والقانونية العالمية المتعلقة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية إلى جانب تعزيز حوكمة الأنشطة الفضائية وتطوير قانون الفضاء الدولي وتنسيقه.

و تحدد الاتفاقية أطر العمل بين وكالة الإمارات للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية لتنفيذ برامج فضائية مشتركة وإجراء أبحاث تعاونية وتبادل البيانات والمعلومات العلمية والتقنية علاوة على التعاون في مشاريع جديدة خاصة بالمركبات الفضائية والأنظمة الفضائية أو العناصر المتفرعة منها فضلا عن البنية التحتية الأرضية ذات الصلة على صعيد التصميم والتصنيع والاختبار والإطلاق والتحكم والصيانة.