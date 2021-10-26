أنجيلا ميركل بمقاعد البوندستاج تنتظر شهادة إبراء الذمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

جلست المستشارة أنجيلا ميركل في القاعة العامة، حيث تتسلم شهادة إبراء ذمة من الرئيس الاتحادى فرانك فالتر شتاينماير، ومن ذلك الحين فصاعدًا، ستكون الحكومة الفيدرالية في منصبها فقط في دور تنفيذى حتى بعد أسبوع القديس نيكولاس، عندما يتم انتخاب المستشار الجديد.



كما ظهرت أنجيلا ميركل مرتدية نظارات طبية، ومستمعة للجلسة الافتتاحية للبرلمان، وانتخاب الرئيسة الجديدة. كما جلس 23 نائبا من حزب البديل في المدرجات، والسبب فى ذلك أنه تم تطبيق قاعدة 3G على القاعة العامة، وصوت البوندستاج أيضًا على هذا بأغلبية ساحقة، ونواب حزب البديل من أجل ألمانيا الذين لم يتم تطعيمهم أو شفائهم أو اختبارهم (3G) تم ترحيلهم إلى المدرجات في الجلسة التأسيسية للبوندستاج الجديد. وخلفت فولفحانج شوبل (CDU) وهي ثالث امرأة فقط في ثاني أعلى منصب في الولاية بعد السياسية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي آن ماري رينجر والسياسة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ريتا سوسموث، والتي كانت في الفترة التشريعية الأخيرة كانت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ومسؤولة عن السياسة الصحية.