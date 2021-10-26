القوات اللبنانية: تبليغ جعجع بمثوله للاستماع لأقواله بتحقيقات الطيونة غير قانونى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلن حزب القوات اللبنانية أن وكلاء رئيس الحزب سمير جعجع تقدموا بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع بمثوله للاستماع إلى أقوله بتحقيقات أحداث الطيونة ببيروت غير قانوني.



وكانت جهات التحقيق في أحداث الطيونة قد أرسلت أمس الإثنين، طلب استدعاء لسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع إليه كشاهد في أحداث الطيونة الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت في الرابع عشر من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين، فيما اعتبر حزب القوات اللبنانية أن الاستدعاء فصل جديد من فصول استهداف القوات ورئيسها، مشددا على حرص حزب القوات ورئيسه على أن تشمل التحقيقات جميع الأطراف لا طرفا واحدا.

وتم لصق دعوة الحضور على باب مقر إقامة رئيس حزب القوات اللبنانية بمعراب والتي تضمنت طلب حضور جعجع في التاسعة صباح بعد غد الأربعاء إلى مديرية المخابرات بوزارة الدفاع في اليرزة للسماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، وذلك بصفته مستمع إليه (شاهد).