نقل وزيرة الصحة المصرية إلى المستشفى إثر إصابتها بأزمة قلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أفادت وسائل إعلام مصرية تعرض وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، لأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأجرت الوزيرة قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.

ونقل موقع "الشروق" عن مصادر في وزارة الصحة أكدت على أن الوزيرة تلقت العلاج المناسب، وحاليا "حالتها مستقرة".

ولم تصدر وزارة الصحة المصرية أي بيانات بشأن نقل الوزيرة إلى المستشفى أو تعرضها لوعكة صحية.