الإمارات تسمح بسفر مواطنيها المطعمين بجرعات كاملة للدول المحظورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قررت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، السماح لمواطنيها الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا ”كوفيد-19“ المعتمدة، بالسفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، فيما سيستمر منع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح من السفر، باستثناء المكلفين بمهمات رسمية.



وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، في دولة الإمارات، اليوم ، عن تحديث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها، اعتبارا من يوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية الدولة للانفتاح التدريجي والعودة للحياة الطبيعية.

وأوضحت الهيئة الوطنية في بيانها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقا للبروتوكول، فسيتم السماح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا المعتمدة.

فيما سيستمر منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا باستثناء المكلفين بمهمات رسمية، والحالات المرضية، ومن يتلقى علاجا في الخارج، وكذلك الحالات الإنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

ويجب على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص ”PCR“ سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على ”QR Code“ تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص ”Rapid Test PCR“ آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.

وأشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص ”PCR“ عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول. وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص ”PCR“ عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع.

وتضمن البروتوكول أيضا عددا من اشتراطات المغادرة، وهي ضرورة التسجيل في خدمة ”تواجدي“ للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوجهة.

وأشارت هيئة الطوارئ إلى أنه يتوجب على المسافرين التوجه مباشرة إلى المراكز الصحية في حال ظهور الأعراض أو الإصابة بكورونا، وإبلاغ سفارة دولة الإمارات في تلك الدولة.

وبموجب البروتوكول وحفاظا على الصحة والسلامة العامة، تقرر منع سفر من تزيد أعمارهم عن 70 عاما.