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البحرين تعتمد لقاح سينوفارم للأطفال من 3 إلى 11 عاماً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

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وافقت البحرين على منح لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما اعتبارا من الأربعاء.

 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في البحرين، الثلاثاء، إن لقاح فايزر لكوفيد-19 سيُعتمد قريبا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما.

 

وكانت السلطات البحرينية وافقت في سبتمبر/ أيلول الماضي، على استخدام جرعة منشطة من لقاح "سبوتنيك-في" للوقاية من فيروس ، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

 

وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك-في" للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق.

 

كما وافقت البحرين بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح "فايزر-بايونتيك".

 

وأعطت البحرين حتى مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، أي ما يكفي لتطعيم حوالي 76% من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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