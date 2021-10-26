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الوطنية للصحافة تعيد تشكيل لجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى

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القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بإعادة تشكيل لجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى، بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 باصدار قانون الهيئة الوطنية ولائحته التنفيذية ،وعلى قرار الهيئة رقم 8 لسنه 2020، بشأن اعتماد تشكيل اللجان النوعية.

 

وضم التشكيل الجديد للجنة كل من الشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة كرئيس للجنة، والأعضاء سهى جعفر صحفية وصابرين حجازى أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكى القاضى صحفى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهشام سلطان صحفى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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