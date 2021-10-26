شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تعيد تشكيل لجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بإعادة تشكيل لجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى، بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 باصدار قانون الهيئة الوطنية ولائحته التنفيذية ،وعلى قرار الهيئة رقم 8 لسنه 2020، بشأن اعتماد تشكيل اللجان النوعية.

وضم التشكيل الجديد للجنة كل من الشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة كرئيس للجنة، والأعضاء سهى جعفر صحفية وصابرين حجازى أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكى القاضى صحفى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهشام سلطان صحفى.