شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: إلغاء الطوارئ خطوة كبيرة فى طريقنا نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات فى جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن هذا القرار يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية.

وأشار محمد عبد العزيز إلى أن القرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال، وهي خطوة إيجابية كبيرة في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وكتب الرئيس على حساباته الرسمية: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع الرئيس السيسى:"وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".