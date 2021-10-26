ننشر أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد مصدري الأقطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

فاز 12 مرشحا بانتخابات اختيار لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان المصري اليوم الثلاثاء، من أصل 19 مرشحا.

وحصل أعلى أصوات من الناخبين، أحمد خالد مصطفى البساطي، صاحب شركة النيل الحديثة للأقطان بعدد 44 صوتا، ثم رتيبة محمود المفوض العام لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بعدد 40 صوتا.

وحصل علي أبو مضاوي رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير على 37 صوتا، وإبراهيم عبدالمنعم إبراهيم علي رئيس شركة المتحدة لحلج وتصدير الأقطان على 38 صوتا.

كما حصل مجدي عيد إبراهيم رئيس الفريد لحليج وتجارة الأقطان على 36 صوتا.

وحصد عاصم ياسين عبدالخالق الجزار رئيس شركة الجزار للتجارة والتصدير وحليج الأقطان على 35 صوتا، وأحمد محمد عبدالستار العطار رئيس شركة بنها لتجارة الأقطان والمحاصيل الزراعية على 35 صوتا.

وحصل محسن محمد حسان رئيس الشركة العربية لحليج الأقطان على 34 صوتا، ومحمد محمود محمد الجارحي عن شركة الجارحي للتجارة وتصدير الأقطان على 33 صوتا، ومنير عبدالمجيد أحمد رجب عن شركة رجب للاقطان والتجارة والصناعة على 32 صوتا.

كما حصل أحمد عياد على 30 صوتا، وأحمد سعيد حسن عن شركة الكان محمد نصير للتجارة والصناعة على 30 صوتا.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان الـ 12 المنتخبين، يناير المقبل لاختيار هيئة مكتب الاتحاد المكونة من رئيس الاتحاد ووكيلين وسكرتير مالي وإداري. ويتكون المجلس من 16 عضوا بينهم 12 منتخبين و4 بالتعيين، بينهم ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ونائب رئيس مجلس الدولة والذى يعمل كمستشار قانونى للاتحاد، وبين المعينين 2 ليس لهم حق التصويت، وهما ممثل وزارة التجارة ورئيس الهيئة العامة للتحكيم.

يتولى الاتحاد وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع فى عقود التصدير للعملاء بالخارج، ويتبعه 70 شركة.

وتولت رئاسة الاتحاد في دورته السابقة عزة قباري، رئيسة شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، سابقا، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لكنها دمجت مع شركات أخرى تحت مظلة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان حاليا.