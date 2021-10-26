تجديد حبس عامل مدرسة هتك عرض طفل معاق ذهنيًا بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أمرت النيابة العامة بالسنطة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس عامل بمدرسة التربية الفكرة التابعة لإدارة السنطة التعليمية ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفل معاق ذهنيًّا أثناء تنظيف والدته المدرسة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة السنطة، بتحرش عامل بمدرسة التربية الفكرية التابعة للإدارة التعليمية بالسنطة، بطفل 10 سنوات، معاق ذهنيًا، أثناء تنظيف والدته المدرسة.

وتبين أن المتهم استدرج الطفل "طالب بذات المدرسة"، داخل غرفة واعتدى عليه جنسيًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة.