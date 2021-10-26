5 بنوك تطرح ودائع جديدة بفائدة مرتفعة للأفراد والشركات.. فما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

اتجهت بعض البنوك لطرح ودائع جديدة بآجال عام واحد بسعر فائدة مرتفع نسبيا بهدف المنافسة على جذب عملاء جدد أو تحفيز عملائها من الأفراد العملاء العاديين أو الشركات في زيادة الادخار بفائدة مرضية مقارنة بالأسعار الحالية.

وقررت 5 بنوك هم الأهلي المصري، والقاهرة، والكويت الوطني، وإتش إس بي سي، وميد بنك طرح ودائع قصيرة الأجل بفائدة جذابة سواء للأفراد أو الشركات لتحفيزهم على زيادة الادخار و خاصة للعملاء الذين لا يحبذون إيداع أموالهم في شهادات لمدد طويلة تصل 3 سنوات.

وتقر البنوك نسبة فائدة منخفضة على الودائع قصيرة الأجل تتراوح بين أقل من 1% إلى 5% حسب آجالها يوم أو أسبوعين أو شهر أو شهرين حتى سنة.

وبدأت بعض البنوك منح فوائد مرتفعة على الودائع لأجل عام بهدف جذب مدخرات العملاء.

وتتميز الوديعة لأجل عام بسهولة كسرها من ثاني يوم من ربطها دون قيود بخلاف الشهادات التي تنص على عدم السماح بكسرها إلا بعد مرور 6 شهور من الشراء بعد خصم جزء من الفوائد المستحقة عليها خلال مدة ربطها.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل الفائدة على الودائع قصيرة الآجال لمدة عام في 5 بنوك هم الأهلي والقاهرة والكويت الوطني وميد بنك، وHSBC:

1-بنك الكويت الوطني:

وديعة أجل عام (للأفراد): نسبة الفائدة المقدمة 8.5% سنويا.

دورية صرف العائد: تدفع مقدما مع ربط الوديعة دون الانتظار لتجزئتها شهريًا.

الحد الأدنى لربط الوديعة: 100 ألف جنيه.

2-بنك القاهرة:

يقدم وديعة بأجل عام لـ(الأفراد): تتراوح الفائدة بين 7.5% سنويًا لآجال 3 شهور، و8% سنويًا لآجال 6 شهور، و8.5% لآجال سنة ويصرف العائد مقدمًا دون انتظار إنتهاء آجالها.

الحد الأدنى لربط الوديعة: تبدأ من 300 ألف جنيه ومضاعفات 100 ألف جنيه.

3-البنك الأهلي المصري:

يقدم وديعة أجل عام (للشركات): بفائدة 7%.

دورية صرف العائد: شهريًا.

الحد الأدنى لربط الوديعة: مليون جنيه.

لا يقر البنك الأهلي فوائد مرتفعة على ودائع الأفراد وذلك لمواصلته وحرصه على طرح شهادات ادخار ثلاثية بفائدة هي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي حتى الآن عند 11% ويصرف عائدها شهريًا.

4-بنك HSBC:

يقدم وديعة أجل عام (للأفراد): بفائدة سنوية 6.75%.

دورية صرف العائد: شهريًا.

أقل مبلغ لربط الوديعة: 10 آلاف جنيه.

5-ميد بنك:

وديعة سنوية (للأفراد والشركات): بنسبة فائدة 6% سنويًا.

صرف العائد: نهاية العام.

الحد الأدنى لربط الوديعة: ألف جنيه.