الجثمان انتظر ساعتين.. الأمن يتدخل لدفن سيدة بمقبرة في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، خلافًا بين عائلتين حول دفن جثمان متوفاة بإحدى المقابر، ما تسبب في وقوع مشاجرة بين الأهالي وظل الجثمان على النعش لمدة ساعتين، وجرى استدعاء قوات الأمن لدفن الجثة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بتجمع بعض الأهالي عند مقابر القرية، ورفضهم دفن جثمان سيدة.

انتقلت قوة أمنية الى محل الواقعة، وتبين قيام إحدى العائلات، بمنع فتح المقبرة ودفن جثمان السيدة، وظلت داخل النعش لمدة ساعتين، إلى أن مكنت قوات الأمن الأهالي من فتح المقبرة، ودفن الجثمان، وجرى القبض على أحد الأشخاص وهروب آخرين.