وضع رئيس الحكومة السودانيّة تحت الإقامة الجبريّة وإعتقال وزراء

اسماعيل عبد الحي - تواردت الأنباء عن وجود تحرك عسكري في السودان بهدف الاستيلاء على السلطة وعن قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله وإعتقال وزراء آخرين.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان فجر اليوم الاثنين، عن "تحرك عسكري يهدف للإستيلاء على السلطة"، وقال إن ذلك "يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما إنتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".

ودعا السودانيين للخروج إلى "الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان ... وإحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي إنقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني أن قوة عسكرية إقتحمت منزل صالح وإعتقلته في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وفي وقت لاحق نقلت الوكالة عن شهود عيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إنتشرت اليوم الاثنين، في شوارع العاصمة الخرطوم لتقييد حركة المدنيين بالتزامن مع إحتجاجات في أنحاء مختلفة من المدينة.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة إنقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترضان تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

المصدر: RT + رويترز