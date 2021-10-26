ليبيا / تحطّم طائرةٍ تقلّ سيولة نقديّة جرّاء هبوطها إضطراريًّا بمدينة ترهونة

اسماعيل عبد الحي - أفادت صحيفة "الشاهد" الليبية بأن "طائرة مروحية تقل سيولة نقدية هبطت إضطراريا في مدينة ترهونة غرب ليبيا، ما أدى إلى تحطمها وسط أنباء عن إصابة فردين من طاقمها".

وأكد مستشفى "ترهونة" التعليمي عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة، وفق شبكة "عين ليبيا" الإخبارية.

وأشارت "عين ليبيا" إلى أن "الطائرة العمودية هبطت إضطراريا، وهي محملة بسيولة نقدية تقدر بـ40 مليون دينار، في ملعب كرة القدم بالمدينة، بعد إختلال توازنها بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وسائل إعلام ليبية