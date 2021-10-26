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سهم “لوك أويل” الروسية يصعد إلى مستوى تاريخي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

سهم لوك أويل

ارتفع سهم شركة النفط الروسية “لوك أويل”، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 7500 روبل، وسجل بذلك السهم مستويات تاريخية.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت موسكو، صعد سهم “لوك أويل” الروسية بنسبة 0.48% إلى 7477 روبل، وقبل ذلك في التعاملات صعد السهم إلى 7516.5 روبل، وهو أعلى مستوى في التاريخ تبلغه الشركة.

ويأتي ارتفاع سهم الشركة في ظل صعود أسعار موارد الطاقة، بما في ذلك النفط، ويتم تداول مزيج “برنت” الآن فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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