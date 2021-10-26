عقب معلومات استخباراتية.. اعتقال عدد من الإرهابيين في العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في العراق من اعتقال عدد من المطلوبين بمذكرات قضائية، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان: “بناء على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من إلقاء القبض على 3 مطلوبين بمذكرات قضائية وفق المادة (4) إرهاب خلال تواجدهم في مناطق غربي العاصمة”.

وأضافت: “على الصعيد ذاته تمكنت قوة من الجهاز في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية”.

وذكر الإعلام الأمني العراقي: “وقد جرى تدوين أقوالهم أصولياً، واعترفوا بانتمائهم لما يسمى بولايتي الجنوب والأنبار، وعملهم فيهما بديوان الجند بصفة مقاتلين”.

وقد تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.