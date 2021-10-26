شاهد.. قبيل زواجها.. الأميرة اليابانية ماكو تودّع القصر الإمبراطوري

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

ودعت الأميرة اليابانية ماكو أمس الاثنين الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة السابقة ميتشيكو، قبل زواجها من كي كومورو اليوم الثلاثاء.



عند زيارة مقر إقامة سنتو كاري غوشو الإمبراطوري المؤقت في طوكيو، التقت الأميرة ماكو بالإمبراطور والإمبراطورة السابقة، للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي.

وصلت الأميرة ماكو، الحفيدة الأولى للزوجين الإمبراطوريين، إلى المقر المؤقت بالسيارة حوالي الساعة 10:20 صباحًا (1:20 صباحًا بتوقيت غرينتش).

مع تجمع أكثر من 100 شخص على جانب الطريق بالقرب من المقر، لوحت الأميرة ماكو، ابنة أخ الإمبراطور ناروهيتو، بيدها بابتسامة. وقد غادرت المكان حوالي الساعة 11:40 صباحًا.

اليوم الثلاثاء، ستسجل الأميرة ماكو وكومورو زواجهما في مكتب البلدية ويعقدان مؤتمرًا صحفيًا. لن تكون هناك طقوس متعلقة بالزواج أو مراسم رسمية، وفق موقع "اليابان بالعربي".