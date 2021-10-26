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نينوى.. ضبط 2 كغم وألفي حبة مخدرة واعتقال المتاجرين بها

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، ضبط 2 كغم و2000 حبة من المخدرات، واعتقال المتاجرين بها في محافظة نينوى.
وقال الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي / مديرية المعلومات العامة، تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة تقدر بـ٢ كغم و2000 حبة مخدرة واعتقال المتاجرين فيها في محافظة نينوى".

وأوضحت، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية بالتنسيق مع قيادة عمليات الحشد الشعبي ومفارز الـK9 التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي وبعد استحصال الموافقات، حيث تم التعامل مع المعتقلين والمضبوطات وفق السياقات القانونية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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