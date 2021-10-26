البرهان: تنازلنا لتحقيق طموحات السودانيين وكنا نتطلع للعبور سوياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، إن المكون العسكري في السودان قدم تنازلات على مدار الفترة الماضية لتحقيق طموحات السودانيين.



وقال في مؤتمر صحافي، إنه بعد توقيع الوثيقة الدستورية "قدمنا كل التنازلات لتحقيق طموحات وأحلام السودانيين، وكنا نفكر في العبور سوياً،مع المكون المدني لتحقيق أحلام الشعب".

وأضاف أن "العام الجاري شهد حدوث أمور استدعت الوقوف أكثر من مرة" وتحدث عن شك ساد في الفترة الماضية، وقال إن الأيام الماضية شهدت تحريضاً ضد القوات المسلحة.

وشدد على أن "استفراد مجموعة بالمرحلة الانتقالية أصبح مهدداً لوحدة السودان"، كما اتهم مجموعات بفرض رؤاها على الآخرين.

واتهم مجموعات سياسية بالاهتمام بمصالحها فقط دون الانتقال إلى مختلف مناطق السودان لحل مشاكل الشعب، وفي المقابل، قال إن الجيش عالج بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة. وتعهد بإعلان هياكل المؤسسات القضائية بما في ذلك مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية بحلول نهاية الشهر، وجدد الالتزام باستكمال الانتقال بالتعاون مع القوى المدنية.

وشدد على أن الوثيقة الدستورية لم تلغ وإنما عطلت فقط المواد التي تنص على شراكة.