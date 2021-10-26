عاجل.. البرهان: لن نسمح لجهة ذات توجه عقائدي بالسيطرة على السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة لن تسمح لجهة ذات توجه عقائدي بالسيطرة على السودان.



وقال البرهان في معرض حديثه عن حل لجنة تفكيك الإخوان، إنها لجنة مهمة إنه لن يسمي أحدا، لكن ذوي التوجهات العقائدية لن يسمح لهم بالسيطرة على البلاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي هو الأول منذ إعلانه حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، إن من لا يسير في الطريق الصحيح ستتخذ ضده إجراءات تحفظ أمن وكرامة السودان.