شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"دينية النواب" لإقرار خطة عملها ومناقشة 3 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تبدأها باجتماعين يوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص (وزارة الأوقاف، هيئة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، واستكمال مناقشة مشروع خطة العمل فيما يخص الأزهر الشريف التعليم الأزهري، دار الإفتاء المصرية)، تمهيدا لإقرار خطة عمل اللجنة.

وتجتمع اللجنة يوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة الموافقة والاستجابة والاستغناء عن مساحة ال8000 متر أرض تابعة للأوقاف مهبط المطار بجوار مرور ملوي بمدينة ملوي بمحافظة المنيا لإنشاء مدارس عليها.

وتعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي محمد علي الأمير، بشأن فرش مساجد مركز المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد المحسن عبد العظيم، بشأن عدم توافر معهد أزهرى ثانوى للفتيات بقرية صندفا مركز بني مزار محافظة المنيا.