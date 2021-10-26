البرهان: حمدوك غير محتجز وموجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

نفى الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني، صحة ما تردد عن احتجاز رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.



وقال البرهان، خلال مؤتمر صحفي: "حمدوك غير محتجز وموجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته".

وكان الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، قال إن مبادرة رئيس الوزراء المعفي، عبدالله حمدوك، اختٌطفت من مجموعة معينة، وأقصيت الأطراف الأخرى، بما فيها القوات المسلحة.

وأضاف القائد العام للجيش السوداني، في مؤتمر صحفي هو الأول من إعلانه حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والوزراء، أن القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني.

وكشف البرهان عن أنه كانت هناك حملة معدة لاستهداف مؤسسة القوات المسلحة، وأن أحد الوزراء، كان يحرض القوات المسلحة على الانقلاب والفوضى.

وأردف الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن المخاطر التي شهدها السودان في الأسبوع الماضي، كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية.