عاجل.. البرهان يتحدث عن اختطاف مبادرة رئيس الوزراء وإقصاء القوات المسلحة

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قال الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، إن مبادرة رئيس الوزراء المعفي، عبدالله حمدوك، اختٌطفت من مجموعة معينة، وأقصيت الأطراف الأخرى، بما فيها القوات المسلحة.



وأضاف القائد العام للجيش السوداني، في مؤتمر صحفي هو الأول من إعلانه حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والوزراء، أن القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني.

وكشف البرهان عن أنه كانت هناك حملة معدة لاستهداف مؤسسة القوات المسلحة، وأن أحد الوزراء، كان يحرض القوات المسلحة على الانقلاب والفوضى.

وأردف الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن المخاطر التي شهدها السودان في الأسبوع الماضي، كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية.

البرهان أشار إلى أن الأطراف في المجلس السيادي لم تتمكن من الوصول لاتفاق؛ لأن القوى السياسية رفضت مبادرات رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن المكون العسكري وافق على مبادرة لم الشمل التي طرحها رئيس الوزراء، لكن قوى الحرية والتغيير، كان لديها تعليقات بشأنها.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة تريد أن تعيد للثورة الشعبية بريقها، عبر تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة.